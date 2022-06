Milano-Cortina, Vezzali: 'Sia un modello da cui ripartire'

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "A vent'anni dai Giochi di Torino, Milano-Cortina nel 2026 indicherà un modello da cui ripartire.

Lo farà grazie a linee guida legate a parole chiave: sostenibilità, flessibilità, efficienza gestionale ed economica, creazione di un valore a lungo termine. Sono punti fermi da cui non possiamo prescindere". Lo ha affermato la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, durante l'evento "Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026. La diplomazia dello sport di fronte alle sfide globali", alla Farnesina. "In quest'ottica le infrastrutture olimpiche devono rappresentare una vera opportunità per il territorio e le comunità coinvolte - ha proseguito la sottosegretaria -. Il vero traguardo, quindi, è lasciare una concreta eredità ai cittadini di oggi e di domani.

Questo è anche l'obiettivo dei fondi del Pnrr, che il Dipartimento per lo Sport sta gestendo per la costruzione e la rigenerazione degli impianti sportivi in tutta Italia. Avremo l'opportunità di trasformare l'Italia in un ambiente più inclusivo, ecosostenibile e green". Vezzali ha anche sottolineato che i Giochi 2026 sapranno "promuovere il Paese valorizzando, grazie allo sport, il Made in Italy e le sue bellezze, che pochi nel mondo possono offrire. Lo sport è una freccia in più per rilanciare il sistema Paese e, ora più che mai, deve rappresentare una forte legacy per le generazioni future". (ANSA).