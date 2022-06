L'agente di Dybala in sede Inter

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Jroge Antun, procuratore di Paulo Dybala, è arrivato da poco nella sede dell'Inter nel centro di Milano. Sul tavolo c'è l'offerta del club nerazzurro per l'attaccante argentino, in uscita a parametro zero dalla Juventus. "Ottimista? Nella vita sì", le uniche parole dell'agente del giocatore entrando negli uffici del club.

