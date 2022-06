I talenti delle donne nel negozio solo per loro

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Da classico negozio a luogo di creatività, interazione, discussione e approfondimento: è l'Here Store, lo store di sport style dedicato totalmente all'universo femminile, che per il Fuorisalone propone un percorso basato sull'unicità del talento.

Giovedì apre il calendario il live painting dell'artista e illustratrice Shut Up Claudia che trasformerà gli spazi in opere d'arte d'ispirazione femminile. Venerdì invece la crew di Illustration Ladies Milano, insieme a Shut Up Claudia, coinvolgeranno il pubblico in un workshop su disegno e collage, mentre sabato saranno presenti Irene Bonfanti, con le sue master class di Armocromia, e Lumpa23, che sul suo profilo Instagram si definisce Astrologa della Madonnina, che leggerà le carte astrali. (ANSA).