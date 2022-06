Foggetta 'dichiarazioni su Israele vecchie, ho chiesto scusa'

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - In merito alle dichiarazioni social risalenti al 2011 e 2014 , Michele Foggetta, candidato sindaco per #ReinventiamoSesto spiega di aver già preso le distanze e di aver fatto inoltre Mea Culpa: "Nella vita si fanno degli errori e poi si cambia e si cresce. Il linguaggio e il merito che ho usato io nei confronti dello Stato di Israele anni fa in vecchie dichiarazioni non mi rappresentano più in alcun modo. Oggi sarei più attento e soprattutto più rispettoso nello scegliere le parole - scrive in una nota - Rimango critico verso molte politiche e azioni di governi di Israele, ma sono, come sempre ho detto, per una soluzione due popoli e due stati, che riconosca senza dubbio il diritto dello Stato di Israele ad esistere in pace e sicurezza e contemporaneamente il sacrosanto diritto del popolo palestinese ad avere un proprio Stato riconosciuto internazionalmente libero e democratico".

"Ogni tempo che viene perso verso il raggiungimento di questo obiettivo aumenta l'escalation della violenza e della ingiustizia. In quella terra si scontrano due diritti che devono essere riconosciuti entrambe, il mondo non può continuare ad essere indifferente", conclude Foggetta. (ANSA).