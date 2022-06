Al Silos in mostra l'abitare in stile Armani

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Giorgio Armani apre per la prima volta gli spazi del Silos "per creare un'esposizione che - spiega lo stesso stilista in occasione della Design week - regala un'esperienza immersiva ed emozionale nel mondo Armani/Casa".

Negli spazi brutalisti del Silos, prende infatti vita una vera e propria mostra, con una sequenza di ambienti suggestivi che mette in scena i vari pezzi - quelli di recente creazione e altri classici - contestualizzandoli nel reticolo delle ispirazioni da cui nascono, definendo un'estetica dell'abitare fatta di ricerca formale, preziosismo materico, sottile multiculturalismo e rarefazione. "In questi ultimi anni - racconta Armani - mi sono concentrato sugli aspetti essenziali del mio vocabolario stilistico. Sento il bisogno di riaffermare nel design così come nella moda gli elementi fondanti che definiscono lo stile Armani. Questo allestimento, pensato in occasione del ritorno del Salone del Mobile in presenza, è un modo per attraversare la mia estetica nei suoi aspetti salienti, mettendone in evidenza connessioni, suggestioni, rimandi".

L'allestimento si dipana come un percorso libero tra le ispirazioni ricorrenti di Armani/Casa: gli anni '30 e '40, le atmosfere e l'estetica dell'Oriente, il viaggio, il mondo della natura. Otto temi per otto ambienti, ciascuno animato da uno sfondo in movimento, a partire dall'acqua, simbolo di vita e rigenerazione, che scorre sotto varie forme nel mondo Armani. A ognuno di questi temi, l'Armani/Bamboo Bar dedica una creazione della Design Cocktail Collection, una carta di otto drink appositamente creati per celebrare il Salone del Mobile. (ANSA).