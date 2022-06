Versace, dalla moda al design la Greca al centro

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - E' la continuazione delle collezioni viste in passerella la proposta per la casa firmata Versace, che prosegue la collaborazione con Luxury Living Group e gli architetti e designer Roberto Palomba e Ludovica Serafini, con un allestimento immersivo e opulento al Palazzo della Permanente per la Design Week 2022.

Il rosso, espresso nei tessuti, nelle pelli, nelle sete e nei jacquard attraverso svariate tonalità, è uno degli elementi cardine dell'allestimento, arricchito da opere grafiche e pareti a LED. I codici del brand Versace si reinventano nell'arredo per la casa con la Greca che diventa protagonista, così come nelle ultime collezioni moda Versace. Icona indiscussa dell'allestimento è la collezione La Medusa, con un inedito rivestimento in vinile, anch'esso al centro dell'ultima sfilata Versace. Dal divano La Medusa alla poltrona Medusa Trono, fino all'importante letto imbottito, la linea si completa con la nuova collezione Stiletto Outdoor, in colori decisi come il verde lime, il fucsia, il blu Klein e il giallo. (ANSA).