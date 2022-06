Valentino vintage 'invade' negozio a Milano

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Abiti giunti da luoghi lontani, ricchi di un passato da raccontare, adesso riuniti in un unico posto, anzi quattro, da cui ripartire in una visione di moda circolare. E' Valentino Vintage, che invade quattro vintage store nel mondo, a partire dal milanese Madame Pauline Vintage, dove il progetto arriva per il Salone del Mobile.

La Maison ha rilevato lo spazio dei Vintage Store - The Vintage Dress a Tokyo, Resurrection Vintage a Los Angeles e New York Vintage, - facendolo proprio per la durata del progetto, nato nell'ottobre 2021 con la raccolta dei capi vintage. Ora il percorso continua con questo nuovo appuntamento, Valentino Vintage Takeovers, durante il quale i clienti potranno richiedere un servizio di consulenza relativo a un capo Valentino. Il Vintage Store di riferimento, in collaborazione con il team archivio della Maison a Roma, fornirà al cliente un documento con tutte le informazioni disponibili relative al capo. (ANSA).