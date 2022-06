Salone Mobile: Sala, bentornata 60/a edizione, Milano c'è

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - "Bentornato al salone, grande evento in presenza, tutta la città partecipa alla festa del design". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala inaugurando la 60/a edizione del Salone del Mobile alla Fiera di Rho Pero (Milano). "Il Salone del Mobile e la Design Week sono la vetrina di questa città - ha spiegato - portano gente del mondo a Milano e portano Milano nel mondo". "Siamo in un periodo incerto - ha aggiunto - non sappiamo se ci sarà qualche strascico pandemico in autunno e non sappiamo quali saranno gli esiti della guerra in Ucraina, viviamo in situazione di emergenza, e gestiamo al meglio quello che abbiamo, dobbiamo essere molto concreti".

Il Salone del Mobile, secondo il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, "va a inserirsi in una ripresa del turismo concreta". "Ad aprile - ha affermato - abbiamo registrato abbastanza inaspettatamente oltre 600mila turisti, come nell'aprile del 2019, siamo in anticipo di un anno rispetto al previsto".

Il Salone del Mobile è "una manifestazione che rappresenta due caratteristiche fondamentali della nostra regione, da un lato l'ingegno e la creatività, dall'altro il saper fare e la concretezza che ci contraddistinguono nel mondo - sottolinea il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana -. Il grande numero di espositori, ospiti e designer è la dimostrazione che tutto è ripartito", ha aggiunto. "Il comparto del legno e dell'arredo continua a crescere in produzione e esportazioni, sa evidenziare il Made in Italy e rappresenta al meglio, assieme a moda e design, il nostro Paese". (ANSA).