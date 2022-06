Pride: "vilipendio simboli religiosi", polizia indaga a Cremona

(ANSA) - CREMONA, 07 GIU - Il Cremona Pride, già al centro delle polemiche, ora è anche sotto inchiesta: la polizia sta indagando per individuare chi, sabato scorso, ha alzato in corteo il manichino travestito da Madonna con i seni in vista.

L'obiettivo degli inquirenti è identificare i 'portantini' a volto coperto, autori dell'atto blasfemo che ha sollevato e ancora sta suscitando indignazione. Degli accertamenti si occupano gli investigatori di Squadra Mobile e Digos della questura.

I poliziotti starebbero raccogliendo testimonianze, acquisendo foto e filmati con l'obiettivo di dare nome e volto i chi ha alzato tra la folla la Vergine blasfema.

L'ipotesi di reato al vaglio è vilipendio di simboli religiosi: un tipo di accusa che per reggere ha bisogno di essere documentata e che porterebbe al massimo ad una pena pecuniaria. (ANSA).