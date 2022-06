Molestie a 16enni, 'mia figlia non respirava, sono impazzito'

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - "Quando mi ha detto che era bloccata, che le stavano tutti addosso e non riusciva nemmeno a respirare sono impazzito...mia figlia era in balia di gente senza scrupoli e io ero a casa impotente. Se non fosse riuscita a scendere a Desenzano quelli non so cosa le avrebbero fatto".

E' il racconto del padre di una delle ragazze che hanno subito violenza sessuale su un treno al ritorno da Gardaland, genitore di una delle due residenti nel Pavese, mentre altre tre sono di Milano.

Il padre esprime critiche al sistema di emergenza e alle ferrovie: "Ho chiamato prima la Polizia Ferroviaria di Peschiera, ma non rispondeva nessuno, poi il 112, che mi ha passato i Carabinieri di Peschiera, che mi hanno detto di chiamare la Polizia ferroviaria... a quel punto sono salito in macchina. Mezzora dopo mi hanno chiamato i Carabinieri ma mia figlia era riuscita a scendere a Desenzano". (ANSA).