Imbrattata con scritte no vax sede Spi Cgil nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - La W dentro a un cerchio simbolo dei no vax e scritte contro sindacati e governo 'nazisti' per il green pass sono apparse nella notte sulle pareti esterne della sede Cgil e Spi di Garbagnate Milanese.

Lo denuncia lo stesso sindacato allegando le immagini delle scritte: 'Non c'è scelta se la paghi con la perdita del lavoro' e 'Sindacati nazisti e traditori del popolo, servi vili di un governo nazista' e denunciando gli attacchi che subisce "quotidianamente".

"Essere sul territorio ad occuparci dei problemi reali delle persone disturba non poco. Non abbiamo paura di dire la nostra - sottolinea la Cgil - , noi ci mettiamo la faccia sempre. Siamo un soggetto capace di prendersi le proprie responsabilità e continueremo a farlo anche all'indomani di queste azioni simboliche della stessa area grigia a metà tra estrema destra e complottismo anti-vaccinale. Chi ci attacca se ne faccia una ragione. Ci saremo sempre". (ANSA).