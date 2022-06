I 'Germogli' di Natuzzi contro la xylella

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Attraverso l'installazione Germogli di Marcantonio, nel cortile di Palazzo Durini Caproni di Taliedo, Natuzzi Italia alla design week accende i riflettori sull'epidemia di xylella che da alcuni anni colpisce gli uliveti della Puglia.

"Il germoglio è qualcosa di perfetto, rappresenta la nascita di qualcosa di nuovo ed è simbolo di positività", afferma Marcantonio. "Ho immaginato dei germogli giganti, fuori scala, per ricordarci la potenza della natura rispetto alla quale noi siamo come piccole formiche".

Natuzzi Italia, inoltre, sostiene concretamente Save the Olives, prima ONG ad aver attivato progetti di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica contro la xylella, attraverso la mostra fotografica TRE(E)PIDATION di Giampaolo Sgura all'interno del nuovo showroom di via Durini ripensato da Fabio Novembre: da oggi è possibile acquistare 3 fotografie di Giampaolo Sgura attraverso la piattaforma e-commerce di Save the Olives (savetheolives.com) e il ricavato sarà devoluto all'associazione.

Questo impegno si inserisce all'interno del concept 'The Circle of Harmony - Second Life', intorno al quale si sviluppa la nuova collezione del brand che riflette sul tema della sostenibilità.

(ANSA).