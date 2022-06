Generali: a Milano la monumentale video scultura di Plessi

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - La prima video scultura su scala monumentale dell'artista Fabrizio Plessi, "I mari del mondo - Omaggio a Zaha Hadid", è stata presentata alla Torre Generali, alla presenza dell'artista, del presidente di Generali, Andrea Sironi, e del ceo, Philippe Donnet.

Nelle intenzioni di Plessi la video scultura, commissionata dal gruppo triestino e visibile fino al 20 giugno nell'atrio della sede milanese della compagnia, intende riprodurre "'l'occhio che scorre senza sosta dentro gli spazi architettonici progettati da Zaha Hadid', come ne fosse una visualizzazione scultorea, oltre ad essere una metafora dei nostri tempi, imprevedibili e instabili, di cui Plessi sa cogliere non solo l'ansia, ma anche la convulsa bellezza, sublimata da un mezzo tecnologico in cui la luce dei led e il movimento del flusso elettronico diventano mezzi di elevazione, sublimazione e rigenerazione delle forze distruttive del nostro tempo" "L'esposizione dell'opera di Fabrizio Plessi all'interno della Torre Generali rappresenta un esempio dell'incontro tra arte e persone che, anche attraverso nuove tecnologie e linguaggi, ci permette di promuovere il valore della cultura come veicolo di inclusione e coesione sociale. 'I mari del mondo - Omaggio a Zaha Hadid' è anche un'importante metafora del nostro tempo e contribuisce a rafforzare la consapevolezza dei rischi ambientali e climatici", ha dichiarato Donnet.

I Mari del Mondo "emergono dall'oscurità ancestrale degli abissi e grazie alle nuove tecnologie digitali vanno ad illuminare armoniosamente il grande spazio che li accoglie", ha dichiarato Plessi. "L'architettura di Zaha Hadid, in perfetta simbiosi, dialoga con l'opera che magicamente diventa fluida, mobile, liquida e leggera, quasi a perdere la propria consistenza e volesse come per miracolo prendere il volo".

