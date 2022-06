FuoriSalone: una Foresta galleggiante contro climate change

Una foresta multisensoriale galleggiante, affiorante dall'acqua della Darsena di Milano, è l'installazione realizzata da Timberland in occasione della Design week 2022 e progettata dallo studio dell'architetto Stefano Boeri. Si tratta di un ecosistema indipendente che contribuisce a contrastare gli effetti del cambiamento climatico e a migliorare la qualità della vita dei cittadini. "Questo esperimento è la dimostrazione che anche su un corso d'acqua è possibile creare degli spazi verdi" spiega l'architetto e urbanista, Stefano Boeri. "Abbiamo bisogno di verde per produrre ossigeno e assorbire Co2, per pulire l'aria dall'inquinamento ma soprattutto per ridurre il calore, per cui gli alberi sono lo strumento più efficace". Nella foresta abitano 610 alberi e più di 30 specie che moltiplicano la biodiversità, in connessione con gli altri spazi verdi della città. L'attrazione offre una completa immersione attraverso quattro tappe 'sensoriali' per interagire con prodotti eco-innovativi. La Design week, spiega il vicepresidente Marketing di Timberland Emea, Giorgio D'Aprile, "è un momento in cui possiamo comunicare questi valori, un momento di attenzione da parte del grande pubblico, ma è importante anche durante l'anno proseguire con questi progetti". I materiali che compongono la 'Floating forest' sono assemblati 'a secco', una tecnica che permette il riutilizzo dei singoli elementi una volta dismessa l'opera. Non solo: il progetto sarà una eredità per la città. Tutti gli alberi che compongono la foresta saranno donati a Soulfood Forestfarms Hub Italia, organizzazione no-profit che facilita la transizione ecologica dei territori assieme a comunità locali, istituzioni e imprese.