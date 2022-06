Vaiolo scimmie: Moratti, situazione rimane sotto controllo

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Riguardo al vaiolo delle scimmie "la situazione rimane sotto controllo e non è assolutamente paragonabile al Covid. I casi sono tutti maschi che sono stati all'estero o hanno vissuto rapporti con persone all'estero": lo ha spiegato la vicepresidente lombarda Letizia Moratti a margine della conferenza stampa a Palazzo Lombardia di presentazione della nuova agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive.

Si tratta di persone che hanno un'età "tra i 22 e i 55 anni".

E comunque, ha concluso, "siamo orgogliosi che la genotipizzazione sia stata effettuata in Lombardia, prima al Sacco e poi al San Matteo". (ANSA).