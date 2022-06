La Scatola magica a Palazzo Reale racconta 60 anni di Salone

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Il Salone del Mobile racconta i suoi primi quarant'anni a Palazzo Reale di Milano dove fino al 17 giugno si troverà La Scatola magica, una installazione audiovisiva progettata appositamente per la sala delle Cariatidi. In pochi altri posti d'altronde avrebbe potuto trovare spazio questo sorta di gigantesca camera oscura di sei metri d'altezza per 24 di lunghezza.

Curatore è Davide Rampello ma son in tutto 11 i registi famosi che hanno ciascuno raccontato i sessant'anni della rassegna interpretando una delle 11 parole chiave del manifesto del Salone. Parole come Emozione, Impresa, Progetto, Qualità, Sistema, Saper fare. Sono così nati undici corti firmati da Francesca Archibugi, Pappi Corsicato, Davide Rampello, Wilma Labate, Bruno Bozzetto, Luca Lucini, Claudio Giovannesi, Gianni Canova, Donato Carrisi, Daniele Ciprì, Stefano Mordini.

Per vederli il visitatore deve entrare all'interno della scatola che appare come una sorta di elegante galleria d'arte in cui le opere sono una chiave d'accesso metaforica al racconto.

Poi si oscurano le pareti e la scatola diventa una sala cinematografica. Un'esperienza ce dura L'esperienza avrà una durata complessiva di 20 minuti circa e accoglierà un numero chiuso di spettatori per ciascun turno.

