Ikea, alla Design week un festival sull'abitare del futuro

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Istallazioni, talk e esperienze immersive per indagare l'abitare del futuro: Ikea torna alla Design week con un festival negli spazi Base di Milano per raccontare come si è evoluto il rapporto delle persone con la propria abitazione. Obiettivo del nuovo format di Ikea festival, sottolinea Marcus Engman, chief creative officer di Ingka Group, è "far sì che le persone si riuniscano intorno ai temi che sono per loro fonte di ispirazione e importanti nella vita di tutti i giorni. In particolare, temi come la vita in casa, la musica, il cibo e il design. È proprio a questo che abbiamo pensato quando abbiamo riempito di creatività e ispirazione i 2.600 metri quadrati del Base".

E' possibile visitare 'Ögonblick - A Life at Home Exhibition', un viaggio fisico e digitale tra i vari 'momenti' della vita che si traducono in diversi modi di abitare la casa: dal monolocale monofamiliare alle stanze condivise multigenerazionali. Un omaggio alla città capoluogo del design italiano è 'First home', rappresentazione di una tipica casa di ringhiera milanese. Nel corso della settimana prendono vita le 'Life at Home Stories', brevi documentari su persone da differenti contesti sociali e diversi Paesi del mondo, basati sulle loro testimonianze, per oltre 250mila persone intervistate da più di 30 Paesi in otto anni.

Esperienze musicali con artisti internazionali accompagnano le serate della manifestazione, corredate dall'offerta food di Ikea, tra sapori tradizionali del brand e piatti a base vegetale. Il Fuorisalone, osserva Asunta Enrile, country retail manager e chief sustainability officer di Ikea Italia, "dialoga con il tessuto vivo della città per portare il design a contatto diretto e quotidiano con la vita cittadina. E anche per noi di Ikea il dialogo con la comunità è fondamentale, proprio perché vogliamo arrivare a migliorare la vita della maggioranza delle persone". (ANSA).