Gdf: Pordenone, sequestrati 3mln palloncini per feste bimbi

(ANSA) - PORDENONE, 06 GIU - La Guardia di Finanza di Pordenone ha sequestrato tre milioni di palloncini per le feste dei bimbi che erano stati prodotti in Cina e commercializzati in Italia con irregolare marcatura "CE". La scoperta è stata fatta dalle Fiamme gialle partendo da un primo sequestro di 25 mila pezzi, eseguito, tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, in due negozi pordenonesi gestiti da cittadini cinesi.

Le indagini sono riuscite a risalire la filiera di approvvigionamento, individuando i fornitori in due aziende, anch'esse gestite da cittadini cinesi, operanti in provincia di Milano.

A sorprendere i militari, più ancora che il quantitativo, è stata la dimensione dei capannoni in uso ai due importatori, ben nove, ampi oltre 90 mila mq, stipati con un numero di merci tali da rendere le ricerche dei prodotti particolarmente complesse.

I rappresentanti legali delle aziende sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di frode in commercio.

