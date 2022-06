Dsquared2 debutta al Fuorisalone con collezione wallpaper

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Il marchio Dsquared2 debutta al Fuorisalone con una collezione di carte da parati in collaborazione con Londonart che "amplia il nostro progetto di lifestyle. Dsquared2 - dicono Dean e Dan Caten - non è solo moda, ma anche un'esperienza ed in questo caso abbiamo avvicinato il nostro mondo a quello degli interni con alcune stampe rappresentative per noi e per il nostro brand." La collezione è un viaggio attraverso i motivi più significativi nella storia del brand, dalla foresta canadese al D2 Jack (ovvero il motivo a quadri check rosso e nero) fino al denim camouflage, altro trademark del brand. Dalla moda al design gli elementi grafici e pop sono protagonisti nella stampa Vandalized Granny's Flowers, dove la base fiori è sporcata da scritte e messaggi.

"Oggi più che mai - concludono i gemelli - abbiamo capito l'importanza della casa e il desiderio di costruirla in modo originale e accogliente aprendola a nuove scenografie e orizzonti. La prima collezione di wallpaper racconta il nostro mondo e le nostre passioni, sviluppando ulteriormente la nostra visione lifestyle iniziata con il progetto Ceresio 7." (ANSA).