Va a nuotare al parco Cave di Milano con amici, disperso

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Era andato con due amici al parco delle Cave di Milano, un'area verde dove si sono creati specchi d'acqua a riempire le cave abbandonate. E qui il gruppo, di origine magrebina, ha deciso di fare un bagno, ma lui dalle acque non è più riemerso.

Alcune delle persone presenti sul posto hanno allertato il 118, che è arrivato intorno alle 16:30 insieme a vigili del fuoco, polizia e polizia locale.

I due amici trentenni sono illesi e hanno rifiutato il trasporto in ospedale mentre continuano, da parte dei sommozzatori, le ricerche del terzo uomo. Secondo una prima ricostruzione, il disperso avrebbe cercato di aiutare uno degli altri due amici in difficoltà. (ANSA).