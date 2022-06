Design week: il 'Creative Universe' di Bertone Design

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Ricerca dell'equilibrio tra natura, design e tecnologia spinta fino al metaverso: è la proposta di Bertone Design, erede dello storico marchio italiano che nel 2022 compie 110 anni, per celebrare il libero spirito della creatività nell'ambito della Design Week, in piazza del Cannone, nel cuore di Milano: l'evento 'Creative Universe - Visual, Lighting & Design Experience' è previsto nella sera di martedì prossimo.

In un trionfo di Nft, opere d'arte digitali, dedicati ai temi dell'iniziativa il ceo Aldo Cingolani, negli spazi di DDN Hub, condurrà i presenti attraverso le diverse fasi progettuali del design. Una sorta di seminario creativo privo di austerità accademica, ma ricco di spontaneità volta alla scoperta attraverso il dialogo: abitare uno spazio, ricostruendone a ritroso la struttura, l'ispirazione e la finalità, il tutto raccontato dalla voce di chi l'ha immaginato. Installazioni audiovisive ed un product design concepito per un'esperienza immersiva. Note sofisticate di lounge music mostreranno - spiegano gli organizzatori - come anche in un djset vi sia una connessione con il design.

Per Bertone Design l'appuntamento è anche "l'occasione per annunciare la recente fusione con New Crazy Colors, azienda che da decenni realizza i sogni delle più importanti maison della moda, implementando vetrine e le innovative soluzioni per il retail; la fusione è volta a incrementare il potenziale del gruppo sul mercato statunitense, dove è in fase di apertura un atelier disegnato su misura per le esigenze del pubblico d'oltreoceano, nonché a consolidare la presenza su quello cinese, dove il gruppo opera già da 10 anni". (ANSA).