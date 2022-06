Controlli dei carabinieri in zona movida a Milano

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Sono state controllate ed identificate 87 persone nel corso del fine settimana, a Milano, nell'ambito di un controllo straordinario del territorio dei dei carabinieri della Compagnia di Milano Duomo, con il supporto di altri reparti alle Colonne di San Lorenzo.

I controlli dei militari si sono svolti anche in altri luoghi della movida: Darsena, Corso Como, Gae Aulenti, via Lecco e nelle vie vicine.

Un algerino di 18 anni e un coetaneo marocchino in via Lecco, hanno avvicinato un 22enne italiano e dopo averlo immobilizzato lo hanno colpito e minacciato, strappandogli una collanina dal collo e un orologio. Sono stati arrestati.

L'algerino, all'arrivo dei militari, è andato in escandescenza colpendo con la testa il finestrino dell'auto della pattuglia ed è quindi stato portato all'ospedale Fatebenefratelli dove è stato medicato e dimesso.

Entrambi si trovano nel carcere di San Vittore. (ANSA).