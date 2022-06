Spaccio nei boschi ai clienti della Svizzera, 12 arresti

(ANSA) - VARESE, 04 GIU - Dodici persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Luino, in provincia di Varese, con l'accusa di essere i responsabili di un giro di spaccio nei boschi.

Si tratta di undici marocchini, tra i 23 e i 30 anni, tutti senza permesso di soggiorno, e di un italiano di 35 anni, sottoposti a misura cautelare in carcere emessa dal Gip di Varese, e di altri cinque italiani, residenti nel luinese, indagati e sottoposti all'obbligo di dimora nei Comuni di rispettiva residenza, che facevano il 'palo' o da autisti ai gestori dello spaccio.

Con pedinamenti e intercettazioni telefoniche gli agenti hanno scoperto che la banda riforniva di hashish, eroina e cocaina centinaia di persone provenienti da vari comuni della zona e dalla vicina Svizzera. Per darsi appuntamento con i clienti, gli spacciatori segnalavano di volta in volta determinati alberi e punti strategici dei boschi, denominati "al cancello", "alla rete verde", "alla sbarra di legno". Per evitare le forze di polizia i pusher si spostavano più volte nell'arco della giornata. (ANSA).