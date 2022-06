Sanità: a Stellini il Vivisalute Award della Bocconi

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - A 36 anni, il bresciano Francesco Stellini è uno dei più giovani manager che ricevono il premio internazionale Vivisalute Award, promosso dall'Università Bocconi di Milano. 'Giovane' è anche la motivazione: il responsabile del Dipartimento Marketing, Comunicazione e Fundraising di Fatebenefratelli-Provincia Lombardo Veneta, che gestisce 12 tra ospedali, centri psichiatrici e di riabilitazione e Rsa diffusi nel nord Italia, ha "introdotto in Sanità un nuovo paradigma nella comunicazione integrata di marketing: un modello di comunicazione che ha riorganizzato e digitalizzato il rapporto paziente-strutture, centrandolo sulle esigenze del primo". La cerimonia si svolgerà martedì 7 giugno all'ateneo milanese.

"In brevissimo, oggi anche in Sanità, per le aziende erogatrici di servizi, è fondamentale avere una chiara strategia di posizionamento comunicativo in linea con i bisogni e le aspettative del proprio target di riferimento - spiga Srellini -. Per farlo è necessario analizzare e suddividere il percorso del paziente fase per fase, allinearne ogni passo con un obiettivo ben definito, di conseguenza, ripensare o ricostruire i punti di contatto online e offline tra l'utente e l'impresa, massimizzandone così la value proposition. L'obiettivo deve essere quello di costruire una relazione duratura, offrire la giusta soluzione al problema/bisogno della persona e aiutarla a vivere la miglior esperienza di cura, in linea con le sue aspettative".

Il premio internazionale Vivisalute Award "nasce come riconoscimento alla meritocrazia del Servizio Sanitario Nazionale, al passo con il progresso scientifico e tecnologico, in grado di offrire ai cittadini un'assistenza qualificata e sempre più spesso di eccellenza anche rispetto al resto dei 30 Paesi Europei". (ANSA).