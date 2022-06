Lega e imbavaglia donna a casa nel Mantovano, arrestato

(ANSA) - MANTOVA, 04 GIU - Un marocchino, di 27 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Castiglione delle Stiviere (Mantova) con l'accusa di sequestro di persona, lesioni e violazione di domicilio. Secondo la procura sarebbe entrato a casa di una donna, sua connazionale, per poi lasciarla stesa sul pavimento legata e imbavagliata.

A far scoprire la donna, in un appartamento all'interno di un condominio nel centro di Castiglione, è stato un vicino, insospettito dai mugolii che provenivano da oltre la porta dell'abitazione, risultata chiusa dall'esterno. I militari, dopo le prime cure, avevano predisposto il trasferimento della nordafricana in ambulanza all'ospedale locale. Nel frattempo le indagini si sono indirizzate sul giovane, di cui non è stato reso noto il grado di relazione con la donna. (ANSA).