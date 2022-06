Design week: in distretti design divieto vendita superalcolici

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Divieto di vendita e anche solo di distribuzione da asporto di superalcolici e bevande in bottiglia di vetro o lattine e divieto anche di commercio itinerante (come lo street food): alla vigilia della design week e del Salone del Mobile: un'ordinanza del sindaco di Milano Giuseppe Sala prevede alcune limitazioni nelle zone che dal 6 al 12 giugno si trasformeranno nei distretti del design.

Le limitazioni saranno in vigore dalle 14 di lunedì prossimo all'una del 13 giugno e varranno nelle aree Tortona; Brera (fino a piazza Gae Aulenti); Lambrate - Ventura; Porta Venezia; 5 Vie; Sant'Ambrogio; Durini; Isola; Porta Romana; Ventura Centrale; Bovisa, Alpha District, Quartiere Brolo. Le uniche eccezioni riguardano lo street food.

Chi ha il permesso potrà continuare a lavorare anche nei giorni del grande afflusso di visitatori in alcune zone del centro: in piazzale Baracca e all'angolo fra via Saffi e via Magenta, in via Pio IV all'angolo con piazza Vetra, in piazza Medaglie D'Oro e in via Palestro all'angolo con corso Venezia.

Le limitazioni per superalcolici e bevande in vetro o lattine non valgono per il servizio ai tavoli ed è comunque permessa agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita di bevande alla spina o comunque versate in contenitori di carta e plastica che "eccezionalmente - si legge nell'ordinanza -, non sarà considerata attività di somministrazione". (ANSA).