Design week: a Milano 800 eventi in una settimana

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Sono poco meno di ottocento gli eventi inclusi nel palinsesto della Design Week, che anima la città dal 6 al 12 giugno in concomitanza con il Salone del Mobile.

E sono 106 gli operatori che li hanno organizzati, rispondendo all'avviso aperto lanciato dal Comune lo scorso dicembre, in tutta la città e in particolare nei distretti del design di Durini, Brera, Tortona, 5Vie, Isola e Bovisa. Filo conduttore di tutte le iniziative sono economia circolare e sostenibilità come ha chiesto Palazzo Marino nell'avviso pubblico che richiedeva come sempre du diffondere la cultura del progetto e del Made in Italy, a livello internazionale, ma divulgando allo stesso tempo la cultura dell'innovazione tecnologica, della manifattura urbana sostenibile e dell'economia circolare.

Per promuovere la Milano Design Week, l'Amministrazione comunale ha lanciato una campagna di comunicazione, diffusa a partire da lunedì 30 maggio, dal titolo "Design is Milano is Design". Stesso claim dell'anno scorso ma nuova veste grafica con il carattere tipografico 'Monte Stella' ispirato alle estetiche informali e 'fatte a mano' delle insegne milanesi, degli spazi pubblici e al design di stampa di Milano tra gli anni '50 e '70. "Anni - ricordano dal Comune - in cui la città è stata la patria di grandi designer, autori di opere iconiche, da Ilio Negri a Bob Noorda, ma anche la casa delle botteghe e delle piccole imprese a conduzione familiare". (ANSA).