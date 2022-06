Alla Scala serata inaugurale Salone del Mobile con Roberto Bolle

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Con una serata inaugurale ad inviti domani sera alla Scala partirà la sessantesima edizione del Salone del Mobile, in programma nei padiglioni di Rho FieraMilano dal 7 al 12 giugno.

Per i circa 1.500 ospiti la Filarmonica della Scala diretta da Frédéric Chaslin eseguirà la sinfonia Praga di Mozart e poi Apollon musagète di Stravinskij sulle cui note danzeranno l'étoile Roberto Bolle nel ruolo di Apollo e le prime ballerine Nicoletta Manni, Martina Arduino e Virginia Toppi in quello delle tre muse. Lo spettacolo si potrà comunque anche seguire online dai canali e dal sito della Scala e del Salone a partire dalle 20.

L'inaugurazione dell'esposizione sarà invece martedì alle 10:30 con il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, quella della Famiglia Elena Bonetti, il sindaco Giuseppe Sala, il governatore, Attilio Fontana, l'ad di Fiera Milano Luca Palermo, il presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali, la presidente del Salone del Mobile.Milano Maria Porro e il presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin. In tutto 2.173 gli espositori, di cui 600 giovani designer, che hanno riempito gli spazi della fiera. E buone anche le vendite dei biglietti (aperte da martedì agli operatori e sabato e domenica al normale pubblico), con molti buyers in arrivo dall'estero, Stati Uniti e Oriente inclusi. (ANSA).