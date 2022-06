Si tuffa nel lago di Como e non riemerge, 17enne gravissimo

(ANSA) - COMO, 03 GIU - Un ragazzo di 17anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Anna di Como dopo essersi tuffato nel lago di Como ed essere stato recuperato e rianimato dopo circa un'ora dai sommozzatori dei Vigili del fuoco.

E' accaduto ieri pomeriggio. Il giovane, di origini nordafricane, si è tuffato in acqua nei pressi del Lungolago Mafalda di Savoia, non lontano dal Tempio Voltiano, senza riuscire più a riemergere. Attorno alle 18.45 sono stati avvertiti i vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale. (ANSA).