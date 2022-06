'Memphis again' sfila in Triennale

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Riunisce oltre duecento tra mobili e oggetti progettati dal gruppo Memphis tra il 1981 e il 1986, molti dei quali sono diventati delle icone del design, la mostra 'Memphis again' che è il cuore del progetto della Triennale per la Milano Design Week.

Realizzata da Triennale in collaborazione con Memphis Milano, curata da Christoph Radl e aperta fino al 12 giugno, la mostra presenta le opere di designer star come Ettore Sottsass, Michele De Lucchi, George J. Sowden, Martine Bedin, Andrea Branzi, Shiro Kuramata, Marco Zanini, Matteo Thun, Peter Shire, Aldo Cibic, Nathalie Du Pasquier, Gerard Taylor, Masanori Umeda.

Nello spazio della Curva di Triennale, lunga oltre cento metri, gli oggetti sono presentati in ordine cronologico, come una sfilata: librerie, divisori, vetrine, mobili da toilette, tavoli da pranzo, scrittoi, sedie, poltrone, divani letto, lampade da tavolo, da parete, da terra, a soffitto, posaceneri, vasi per fiori, realizzati tra il 1981 e il 1986 per la collezione Memphis. In un'atmosfera da night club, suggerita dall'allestimento e dalla colonna sonora di Seth Troxler, alle pareti 'sfilano' frasi di protagonisti, critici, architetti e designer. (ANSA).