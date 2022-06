Duello a bottigliate tra i passanti, due denunciati

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Monza perché, in un parco comunale, ieri sera si stavano affrontando a colpi di bottiglia, sotto gli sguardi impauriti dei passanti.

Arrivati sul posto, i militari hanno bloccato i due, di origine centrafricana, e li hanno separati: uno aveva un evidente squarcio alla guancia e l'altro dei tagli sulle spalle e sulle braccia.

Il personale del 118 li ha portati negli ospedali di Vimercate e Monza, dove sono stati curati e dimessi con alcuni giorni di prognosi.

Sembra che la lite sia cominciata per futili motivi e sia poi sfociata in una sorta di duello a bottigliate.

Sono stati denunciati e per uno è stata avanzata la proposta del foglio di via obbligatorio dal comune di Monza (ANSA).