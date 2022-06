Alla Braidense Prada Frames, simposio con Formafantasma

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Nei giorni in cui Milano ospita il Salone del Mobile, prende il via Prada Frames: un simposio multidisciplinare che indaga la complessa relazione tra ambiente naturale e progettazione.

L'iniziativa - che si tiene dal 6 all'8 giugno, alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano - si pone come un momento di riflessione collettiva che mira a esaminare e correlare percorsi del pensiero innovativo e prevede due sessioni al giorno tra letture, dibattiti, conversazioni e proiezioni video con il coinvolgimento, tra gli altri, di Amitav Ghosh, Eyal Weizman, Anna Tsing and the Feral Atlas, Paola Antonelli, Alice Rawsthorn, Paulo Tavares, Andrés Jaque e Valerie Trouet.

Il programma del simposio è curato da Formafantasma, studio di design e ricerca con base a Milano e Rotterdam, la cui pratica è caratterizzata da una profonda attenzione per le implicazioni storiche, politiche e sociali del design e da un approccio critico ai materiali e al loro impiego nella produzione.

La prima edizione del simposio parte dall'ecosistema della foresta e analizza le logiche che governano l'industria del legno oggi per estendere la riflessione al ruolo del design e delle scienze come agenti di cambiamento. (ANSA).