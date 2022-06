Accoltellato in stazione Centrale a Milano, grave in ospedale

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Un algerino di 31 anni è stato ferito gravemente all'addome con un'arma da taglio la notte scorsa sembra dopo una lite a bordo di un tram in piazza IV Novembre, in stazione Centrale a Milano.

L'uomo è stato colpito all'addome mentre il tram era in attesa di partire da alcuni sconosciuti che sono scappati, Delle indagini si occupano gli agenti della squadra Mobile della Questura. Con sé aveva una tessera dell'opera San Francesco, che funge da mensa per i senza tetto, e da lì è stato possibile identificarlo.

Soccorso dagli operatori del 118 è stato operato d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli ed è in condizioni critiche.

