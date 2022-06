Si incendia vasca bagno in resina, 3 suore intossicate dal fumo

(ANSA) - LANDRIANO (PAVIA), 02 GIU - Tre suore sono rimaste intossicate per aver inalato fumo in seguito all'incendio di una vasca da bagno in resina che ha preso fuoco in una struttura in cui vivevano a Landriano, nel Pavese.

Le tre religiose, pare anziane, sono state trasportate in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia.

L'allarme è scattato poco prima delle 16 di oggi quando, probabilmente a causa di alcune candele accese, la vasca si è incendiata e nell'edificio, in via Ospizio, in cui alloggiano alcune suore si è diffuso molto fumo.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco.

