Salvini, Fontana? per me squadra che vince non si cambia

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - "La mia indicazione è che squadra che vince non si cambia": il segretario della Lega Matteo Salvini ha risposto a una domanda sulla possibile ricandidatura di Attilio Fontana a presidente della Lombardia.

"Gli annunci non spettano a me, io sono un giocatore della squadra. Sono assolutamente orgoglioso di quello che ha fatto Attilio Fontana e la squadra della Lega e del centrodestra per i lombardi - ha aggiunto a margine della cerimonia del 2 giugno in Prefettura -. Regione Lombardia è tornata ad essere il motore del Paese ma non impongo niente a nessuno".

"La mia indicazione è che squadra che vince non si cambia.

Poi, ovviamente, essendo una coalizione io rispetto anche gli alleati e attendo il loro parere" ha concluso. (ANSA).