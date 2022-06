Possibili temporali domani a Milano e in pianura

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Da domani sera, venerdì 3 giugno, e per 24 ore sono possibili piogge e temporali a Milano e nella pianura della Lombardia. Per questo il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla che riguarda anche il nodo idraulico di Milano e il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

