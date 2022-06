Golf: per la prima volta Campionato ACI fa tappa a Varese

(ANSA) - VARESE, 02 GIU - ACI Golf fa tappa a Varese, al Golf dei Laghi di Travedona, per la tappa locale del Campionato che, nelle passate 30 edizioni, ha portato 100mila iscritti a fronteggiarsi sul campo. Nel 2022 per i 39 appuntamenti in programma da aprile a settembre sono attesi 3mila partecipanti che con le loro famiglie arriveranno sul green "a condividere i valori dello sport e dello stare insieme all'aria aperta, in una manifestazione che attraversa l'Italia rinsaldando il binomio indissolubile tra il golf e la mobilità, soprattutto in automobile", come ha spiegato il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani. La finale della 31esima edizione si svolgerà in Costa Smeralda, dal 3 al 7 ottobre, al Golf Club Pevero.

"Siamo felici di poter ospitare una tappa di un torneo importante come quello di ACI Golf a Varese. Per AC Varese è la prima volta e ringrazio il Golf dei Laghi e il direttore Roberto Borro per la disponibilità a realizzare l'evento in collaborazione con AC Varese", ha affermato il direttore dell'Automobile Club Varese, Francesco Munno, secondo cui "le occasioni per uscire fuori dagli uffici e far conoscere alle persone le nostre attività sono importanti quanto le attività stesse".

La formula per le gare di selezione sarà Stroke Play individuale su 2 categorie. Per quanto riguarda la Finale, la formula adottata sarà Stroke Play individuale su 3 categorie, e si giocherà su due giri (18+18 buche), al termine dei quali si otterranno le classifiche definitive. Oltre ai premi di gioco, verranno conferiti il Trofeo Brunello Olivero - all'Automobile Club i cui soci faranno totalizzare il miglior risultato per somma dei migliori punteggi di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classifica generale netta delle due giornate - e il Trofeo ACI, al Golf Club i cui soci avranno totalizzato il miglior risultato per somma dei 4 migliori punteggi finali della classifica generale netta stableford delle due giornate. Alla fine della giornata Automobile Club Varese organizzerà un aperitivo presso il Club Golf dei Laghi. (ANSA).