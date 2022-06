Milano: Sala, su moschea ci saranno polemiche ma andremo avanti

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - "Le polemiche ci saranno però noi andiamo avanti consapevoli del fatto che è giusto e sicuro".

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l'offerta arrivata dalla Casa della Cultura musulmana di via Padova 144 per l'immobile comunale di via Esterle dove sarà realizzata una nuova moschea.

"È un tema più banale di quanto si suppone e lo si strumentalizza - ha detto Sala a margine della presentazione di Dropcity, nuovo centro di architettura e design ai Magazzini Raccordati della Stazione centrale - . Credo che per i milanesi tra l'idea che i musulmani preghino sul marciapiede o in uno spazio adeguato, sia meglio la seconda soluzione. È previsto dalla nostra Costituzione, noi l'abbiamo fatto con garbo e misura, senza immaginare mega moschee". (ANSA).