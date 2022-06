Da Lombardia campus giovani tra legalità, ambiente e sport

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Una settimana tra seminari sulla legalità, workshop sull'ambiente, lezioni sui corretti stili di vita, laboratori di teatro ma soprattutto tanto sport, dall'atletica leggera al nuoto, dalla scherma, al tiro, dal judo-karatè alla canoa e al canottaggio.

Il progetto, interamente sostenuto da un finanziamento regionale di 25.000 euro, si chiama 'Sport e legalità - La scuola in cattedra' e vede la partecipazione della Regione Lombardia, dell'Ufficio scolastico regionale e dei gruppi sportivi Fiamme Gialle.

Un'iniziativa che il Pirellone vorrebbe estendere anche su scala nazionale. "Inoltre puntiamo a diffondere la pratica sportiva e motoria anche come strumento contro la dispersione e l'abbandono scolastico e universitario", ha commentato il sottosegretario lombardo allo Sport Antonio Rossi durante la presentazione di oggi a Palazzo Lombardia.

In sala, oltre ai rappresentanti degli istituti coinvolti nell'iniziativa, c'erano anche tre testimonial, atleti delle Fiamme Gialle di calibro mondiale come Andrea Cassinelli, argento nella staffetta mista e a bronzo nella staffetta 5000 m specialità short track ai Giochi di Pechino 2022, Ivano Brugnetti, olimpionico della marcia medaglia d'oro nella 20 km ai Giochi olimpici di Atene 2004 e Laura Milani, campionessa mondiale di canottaggio.

Con loro anche il generale Vincenzo Parrinello della Guardia di Finanza, Giuliana Cassani Coordinatore educazione fisica Usr Lombardia e Claudia Giordani, vicepresidente Coni.

I campus verranno realizzato a settembre in uno dei Nuclei Atleti del centro sportivo della Guardia di Finanza di Predazzo in provincia di Trento, di Castelporziano (Roma) e di Sabaudia (Latina): "E anticipo - ha concluso Rossi - che proporrò al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Valentina Vezzali, l'allargamento su scala nazionale di questo progetto, con il coinvolgimento di tutti i Gruppi sportivi militari e di Stato". (ANSA).