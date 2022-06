Basf acquisisce Horta e si rafforza nel digital farming

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Basf ha annunciato l'acquisizione di Horta Srl, società italiana specializzata in soluzioni digitali per l'agricoltura, dopo una partnership di lunga durata tra le due società. "Con questa operazione la Agricultural Solutions di Basf - si legge in una nota del gruppo - conferma l'impegno ad ampliare il proprio portafoglio, investendo in soluzioni digitali che, supportando il lavoro degli agricoltori, rendono l'agricoltura più produttiva e rispettosa dell'ambiente.

Oggi il settore agricolo si avvale sempre più di servizi di digital farming, che consentono di ottimizzare l'uso dei fattori produttivi, mettendo in pratica i principi dell'agricoltura di precisione e sostenibile".

Nata nel 2008 come spin-off dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Horta è riconosciuta sul mercato per lo sviluppo di Sistemi di Supporto alle Decisioni agronomiche (Decision Support Systems, DSS) ad alto contenuto di innovazione per importanti colture tra cui vite, pomodoro, cereali e olivo.

"Capacità di innovazione e impegno per un'agricoltura sempre più sostenibile - ha commentato Alberto Ancora, Vice President Basf Agricultural Solutions della Sub-Region South -, ci accomunano sin dall'inizio della nostra collaborazione. Ora siamo pronti ad avviare un nuova fase e a intensificare le nostre attività nel digital farming, favorendo l'accesso a nuovi mercati grazie alle avanzate soluzioni tecnologiche di Horta".

La continuità del business di Horta sarà garantita dall'attuale struttura, dall'organizzazione manageriale e dal brand riconosciuto nel mercato agroalimentare. Riguardo l'acquisizione, entrambe le parti hanno concordato di non divulgare il prezzo di acquisto. (ANSA).