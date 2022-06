A Gytkjaer il Trofeo MVP dei Playoff del campionato di Serie B

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - L'attaccante danese Christian Gytkjaer ha vinto il Trofeo MVP dei Playoff 2021/2022 di Serie B. Si tratta del primo riconoscimento individuale assegnato al termine del campionato, che segue la conclusione della stagione regolare e riconosciuto ufficialmente dalla Lega B che, insieme a BKT, title sponsor della competizione, ha portato avanti il progetto. Nella cornice della finale di ritorno fra Pisa e Monza, il calciatore è stato giudicato meritevole di riconoscimento per le prestazioni fornite, fondamentali per trascinare i propri compagni nella promozione in Serie A. Il calciatore ha ricevuto il trofeo durante la cerimonia di premiazione, davanti ai propri tifosi in festa. Per l'occasione, la giuria è stata formata dai giornalisti dei 3 broadcaster ufficiali che trasmettono il campionato di Serie B: Daniele Baronedi di Sky, Riccardo Mancini di DAZN e Raffaele Pappadà di Helbiz. Titolare o subentrante, l'apporto è stato sempre di alto livello: 4 presenze complessive, 5 gol, per un totale di 260'.

Con le sue 5 reti, Gytkaer è diventato uno dei cinque capocannonieri all-time nella storia dei Playoff di Serie B. In particolare,grazie alla doppietta ai danni del Pisa, il danese ha raggiunto in vetta alla classifica Camillo Ciano, Davide Diaw, Gianluca Lapadula e Francesco Tavano. Nella storia delle sole finali Playoff, Gytkjaer è diventato, anche in questo caso, capocannoniere di tutti i tempi del campionato con 3 marcature, agganciando in vetta alla classifica Francesco Tavano ed Elvis Abbruscato, ma è l'unico ad aver segnato 3 gol nella finale andata-ritorno della stessa stagione. (ANSA).