Vaiolo scimmie: 11 i casi in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Sono in tutto 11 i casi di vaiolo delle scimmie identificati in Lombardia. Dalla direzione Welfare della Regione fanno sapere che si tratta in tutti i casi di italiani, che si trovano in isolamento domiciliare, in buone condizioni. Per tutti il cluster è estero.

Cinque risiedono nel territorio dell'Ats (l'ex Asl) Milano, 3 nell'Ats Brianza, uno in quella di Brescia, uno in quella di Pavia e uno nell'area della Ats Valpadana. Cinque casi sono stati diagnosticati dai laboratori di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell'ospedale Sacco, altri cinque dai laboratori Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia mentre un caso è stato diagnosticato dall'Ospedale di Verona (ANSA).