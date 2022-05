Salvare coralli dalla plastica, parte progetto in Indonesia

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Un vasto programma di raccolta e riciclaggio di rifiuti nell'arcipelago del Sulawesi settentrionale, in Indonesia, nel cuore del Triangolo dei Coralli, zona con la più alta biodiversità marina, per fermare l'inquinamento da plastica nelle comunità insulari. Per espandere questo "progetto guida" la No-Trash Triangle Initiative, organizzazione nata nel 2017 per far fronte al problema della plastica nei mari indonesiani, ha stretto una partnership con CleanHub e Plastic Recovery: Land and Sea (Prls) focalizzata sulla protezione dell'ecosistema minacciato dalla mancanza di infrastrutture per la gestione dei rifiuti.

Dal 2018 No-Trash Triangle Initiative ha rimosso da Bangka Island (Nord Sulawesi) oltre 16 tonnellate di rifiuti, di cui più della metà riciclati, mentre l'altra metà portati in discarica. Ora grazie alla nuova partnership "aumenterà la quantità di plastica che può essere riprocessata": quella non riciclabile "potrà essere inviata a un impianto di co-trattamento e convertita in combustibile solido secondario".

Si lavora, poi, per "prevenire l'utilizzo di plastica monouso" e per "ottimizzare la separazione dei rifiuti alla fonte", collaborando con "organizzazioni e resort in tutta la regione".

La copertura sana della barriera corallina, spiega l'organizzazione, "è diminuita del 14% a livello globale negli ultimi dieci anni" e la "plastica gioca un ruolo chiave nella distruzione di questi habitat".

No-Trash Triangle Initiative, portando avanti un "modello" che dal primo giugno si espanderà nelle altre isole dell'arcipelago, offre "agli individui e alle imprese locali gli strumenti di cui hanno bisogno per gestire i rifiuti di plastica in modo sostenibile". E si avvale di una "rete logistica attraverso la quale i rifiuti prodotti e raccolti sulle diverse isole" vengono "dapprima trasportati sulla terraferma e in seguito trattati".

(ANSA).