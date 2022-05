Nel castello dei Moratti il Cigognola summer festival

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Musica classica e danza in quattro serate per il Cigognola Summer Festival, la manifestazione ideata da Gabriele Moratti che si terrà dal 9 al 12 giugno nel castello di famiglia, nell'Oltrepò pavese, sotto la direzione artistica di Paolo Gavazzeni ed Emilie Fouilloux.

Le prime tre date del Festival si svolgeranno nella piazza antistante il Castello: il 9 giugno è in programma il concerto sinfonico "Barocco: lacrime e furore", eseguito dall'orchestra dei Cameristi della Scala, con Fabien Thouand, Francesco Tamiati e Nicola Martelli, rispettivamente primo oboe, prima tromba e tromba, diretti dal maestro Giulio Prandi. Il 10 giugno sarà la volta di tre giovani talenti italiani: il violinista Giovanni Andrea Zanon, la violoncellista Erica Piccotti, il pianista Filippo Gorini, che eseguiranno musiche di Johannes Brahms. L'11 giugno andrà in scena il Gran Gala di Danza dei ballerini del Teatro alla Scala, con alcune delle più celebri coreografie tratte dal vasto repertorio del corpo di ballo. Nella quarta e ultima serata, il 12 giugno, sarà il Teatro Fraschini di Pavia ad aprire le sue porte al pubblico per lo spettacolo conclusivo "Le Stelle del Cigognola Summer Festival", in cui si esibiranno nuovamente i ballerini del Teatro alla Scala, con la partecipazione di Zanon, Piccotti, Gorini, del sopranista Federico Fiorio e del maestro Giulio Prandi al pianoforte.

