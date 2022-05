Milano: Sala, ticket Area B per ora no, si vedrà più avanti

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Al momento a Milano non è prevista l'introduzione di un ticket di ingresso per Area B, la ztl grande come quasi tutta la città, come già accade per Area C, la ztl del centro. "Al momento no, più avanti si vedrà - ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando l'emendamento al bilancio presentato dai Verdi che chiede l'introduzione del ticket -. Al momento non credo che si possa prevedere poi ci penseremo, vedremo, non è il caso di rifletterci adesso". "In teoria è chiaro che il controllo del traffico va fatto dando opportunità, prolungando le metropolitane, a volte anche dando divieti o facendo partecipare ai costi per poi migliorare la città - ha concluso a margine dell'inaugurazione del progetto residenziale Horti -. Quindi al momento no, in futuro vedremo".

