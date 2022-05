Covid: 3.290 i nuovi positivi in Lombardia, 6 i decessi

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - A fronte di 37.369 tamponi effettuati, sono 3.290 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita all'8.8% (ieri 7.2%). Sono stabili i ricoverati nelle terapie intensive (35), mentre diminuiscono quelli nei reparti (613, -2). Sono 6 i decessi, per un totale di 40.547 da inizio pandemia.

A livello di province, i nuovi casi sono 1265 a Milano, di cui 563 in città; a Bergamo 224; a Brescia 345; a Como 180; a Cremona 108; a Lecco 94; a Lodi 75; a Mantova 119; a Monza e in Brianza 283; a Pavia 173; a Sondrio 49; a Varese 253. (ANSA).