Al Castello Sforzesco torna 'Alimenta l'Amore'

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - E' giunto alla settima edizione l'evento "L'amore d'Estate", organizzato da Coop Lombardia e patrocinato dal Comune di Milano, con la collaborazione del Castello Sforzesco e dell'assessorato al verde e ambiente.

Anche quest'anno, nel Cortile della Rocchetta, i visitatori potranno farsi ritrarre insieme al proprio animale domestico da Silvia Amodio, giornalista e fotografa che da anni esplora la relazione tra l'uomo e gli animali con il suo progetto Human Dog.

"Il progetto fotografico si inserisce, anche quest'anno - si legge in una nota -, all'interno della campagna di Coop Lombardia 'Alimenta l'Amore', realizzata in collaborazione con i Comuni e le associazioni dei territori. L'intento è quello di creare maggiore sensibilità sul tema del benessere animale e sul rapporto uomo e animale, sentito ormai da un numero sempre maggiore di persone". Il set fotografico sarà allestito sabato 4 e domenica 5 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, anche in caso di pioggia. Per prendere parte all'evento basterà prenotarsi in loco, dove sarà fornito un orario cui presentarti per lo scatto fotografico. La partecipazione è gratuita, ma aperta solo ai nuovi partecipanti. Per i più "timidi" ci sarà la possibilità di far ritrarre anche solo il proprio pet.

Alle persone ritratte verrà donata la fotografia in formato digitale, che potrà essere scaricata dal sito di Alimenta l'Amore nei giorni successivi al set fotografico. Tutti gli scatti realizzati faranno parte di un catalogo fotografico che verrà creato per l'occasione e il cui ricavato della vendita sarà devoluto al Parco Canile Rifugio di Milano. Alcune delle foto che saranno realizzate durante i due giorni, inoltre, saranno esposte alla mostra fotografica che sarà inaugurata al Castello Sforzesco, a partire dal prossimo autunno, dove tutti i partecipanti sono invitati. (ANSA).