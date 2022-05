Pnrr: Sala, 'no poteri speciali per i sindaci, chiedo fondi'

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - "Non si cambia il Paese a furia di poteri speciali, quindi io non sono tra quelli che sono sempre a chiedere poteri speciali. Chiedo i fondi e poi ci penso io".

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine dell'Assemblea generale di Assolombarda, se sarebbe favorevole a chiedere al governo poteri speciali per i sindaci per portare avanti i progetti legati ai fondi del Pnrr.

Sul fronte della mobilità pubblica "abbiamo tanto da fare sul prolungamento delle metropolitane, tanto da fare sul cambiamento degli autobus verso l'elettrico - ha aggiunto -. Mi piacerebbe veramente che sull'edilizia popolare, su cui non ci sono molti soldi, il governo rinforzi un po' la dotazione, perché è un tema delicatissimo per noi". (ANSA).