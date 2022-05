Milano: Sala, non è momento di riaprire altro terminal Malpensa

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, oggi farà il punto delle risorse del Pnrr per Milano con il sindaco, Giuseppe Sala. "Dobbiamo fare il punto anche sul tema aeroportuale e Sea - ha spiegato Sala a margine dell' Assemblea generale di Assolombarda - .Tra un anno avremo la metropolitana aperta fino a San Babila e dobbiamo parlare anche del futuro di Malpensa. Ad oggi abbiamo un solo terminal aperto e con gli attuali flussi riteniamo che per il momento vada tenuto aperto un terminal". Su Malpensa "abbiamo una discussione aperta con Enac che ipotizza la riapertura del terminal oggi chiuso - ha aggiunto -, ma noi poi dobbiamo fare anche i conti con l'economicità dell'operazione. Aumentando il traffico sarà necessario, al momento noi riteniamo che non sia ancora necessario".

Con il ministro Giovannini "parleremo della nuova linea 6 della metropolitana, per mostrargli quello che pensiamo che potrebbe essere il tracciato definitivo", ha concluso. (ANSA).