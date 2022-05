Il Duomo di Milano festeggia l'estate con nuove iniziative

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - La Veneranda Fabbrica del Duomo propone opportunità di visite nel cuore di Milano, per festeggiare il ritorno dell'estate. Dal 2 giugno, ogni giovedì fino al 28 luglio, i visitatori del Duomo possono godere dell'opportunità di salire sulle Terrazze, con ascensore fino alle 22.

"Un'esperienza - spiega la veneranda Fabbrica - da fare almeno una volta nella vita per scoprire suggestivi scorci e prospettive verso la città, in sicurezza e nell'osservanza di tutte le norme sanitarie vigenti, con la possibilità di ammirare al tramonto le 135 guglie, gli ornati, la statuaria, la Madonnina e tutte quelle preziosità architettoniche che fanno del Duomo la più splendente civitas firma della bellezza gotica". Anche questa estate la visita in orario serale si arricchisce di un ulteriore valore: dalle 20.30 un accompagnamento musicale dal vivo guiderà i passi di tutti i presenti tra le alte guglie della Cattedrale.

L'emozione della musica raddoppia quest'anno con una nuova proposta: martedì 14 giugno e martedì 12 luglio dalle 18.30, infatti, la Veneranda Fabbrica offre la possibilità di visitare il Museo del Duomo in orario di apertura straordinario, con un aperitivo nel cortile interno dove è attualmente collocata la riproduzione della Madonnina e, poi, nella Chiesa di San Gottardo in Corte, con un concerto della Cappella Musicale del Duomo. Durante l'aperitivo, sarà servito il Vino del Duomo, realizzato in esclusiva per la Veneranda Fabbrica. Altra iniziativa: ogni giovedì una passeggiata tra le guglie del, Duomo, un unicum nel panorama italiano.

Da venerdì 3 giugno, sarà infine possibile visitare la Cava di Candoglia, luogo dove viene estratto da oltre sei secoli il prezioso marmo del Duomo, che si trova all'imbocco della Val d'Ossola, ai confini con il Piemonte, che riapre alle visite guidate. (ANSA).